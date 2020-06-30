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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 30.06.2020

30 юни 2020 08:45, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 2 часа, брой четения: 74

No. Дата Длъжност Образование

410 29.5.2020 готвач средно

411 29.5.2020 камариер хотел средно

412 29.5.2020 сервитьор средно

444 3.6.2020 счетоводител средно,висше

445 3.6.2020 работник поддръжка основно,средно

450 4.6.2020 шофьор средно

467 5.6.2020 салонен управител средно,висше

468 5.6.2020 ресторантски работник средно

483 9.6.2020 сервитьор средно

487 10.6.2020 дърводелец средно

488 10.6.2020 тапицер средно

489 10.6.2020 началник цех висше

500 15.6.2020 психолог висше

505 16.6.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно, кат. С, Е

506 17.6.2020 шивач средно

507 17.6.2020 опаковач основно

531 22.6.2020 електромеханик средно

532 22.6.2020 работник животновъд средно

533 22.6.2020 отговорник спомагателни дейности средно

536 23.6.2020 санитар средно

546 24.6.2020 юрисконсулт висше,право

547 24.6.2020 продавач-касиер средно

548 24.6.2020 работник кухня основно

549 24.6.2020 служител склад средно

551 24.6.2020 оперативен счетоводител средно

554 24.6.2020 служител човешки ресурси висше

558 26.6.2020 общ работник средно

563 29.6.2020 строител жилища средно

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