Нарушено водоподаване в кв. "Речица" поради авария

Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 30.06.2020г. (вторник) до 16:00ч. е прекъснато водоподаването на кв."Речица".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.