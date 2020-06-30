Задържаха 35-годишен за неизпълнение на полицейско разпореждане

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

35-годишен мъж е задържан в РУ-Сливен за неизпълнение на полицейско разпореждане. На 29 юни, около 13,30 часа, на ул. „Г.С.Раковски“, 35-годишният С.Т. от село Баня, е паркирал лек автомобил в нарушение. След намесата на полицейски служители от РУ-Сливен и опит да бъде санкциониран, С.Т. с поведението си е попречил на органите на реда да изпълнят задълженията си по служба.

Мъжът е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.