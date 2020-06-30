Криминална хроника Ямбол - 30.06.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 50 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 50

Информационен бюлетин 30.06.2020 г.

Служители от ОДМВР – Ямбол иззеха 36 килограма безакцизен тютюн

Специализираната полицейска операция за противодействие на незаконната търговия с акцизни стоки е проведена на 29 юли от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР - Ямбол. В хода на полицейските действия на ул. „Драва“ в областния град, при проверка на лек автомобил, ползван от 39-годишна жена е намерен чувал съдържащ около 36 кг нарязан тютюн. Акцизната стока е предадена по надлежен ред. Работата по случая продължава в рамките на образуваната преписка.

Елховски полицаи установиха водач, седнал зад волана след употреба на алкохол. Вчера около 15:10 часа е извършена праверка на товорен автомобил, управляван от 47-годишен мъж. При тестването на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за хулиганство. На 29 юни, към 22:00 ч. в полицията е постъпил сигнал, че в увеселително заведение в града е възникнал скандал между две лица, прераснал в сбиване и извършване на хулигански действия. Установени са участниците в конфликта. Изясняването на фактическите обстоятелства по случая продължават.