Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Ямбол - 30.06.2020 г.
Информационен бюлетин 30.06.2020 г.
Служители от ОДМВР – Ямбол иззеха 36 килограма безакцизен тютюн
Специализираната полицейска операция за противодействие на незаконната търговия с акцизни стоки е проведена на 29 юли от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР - Ямбол. В хода на полицейските действия на ул. „Драва“ в областния град, при проверка на лек автомобил, ползван от 39-годишна жена е намерен чувал съдържащ около 36 кг нарязан тютюн. Акцизната стока е предадена по надлежен ред. Работата по случая продължава в рамките на образуваната преписка.
Елховски полицаи установиха водач, седнал зад волана след употреба на алкохол. Вчера около 15:10 часа е извършена праверка на товорен автомобил, управляван от 47-годишен мъж. При тестването на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.
В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за хулиганство. На 29 юни, към 22:00 ч. в полицията е постъпил сигнал, че в увеселително заведение в града е възникнал скандал между две лица, прераснал в сбиване и извършване на хулигански действия. Установени са участниците в конфликта. Изясняването на фактическите обстоятелства по случая продължават.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет