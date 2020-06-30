Тази вечер галерия "Май" ще представи самостоятелната изложба на художника Георги Чонков

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 19

На 30 юни в 17:30 часа в галерия "Май" ще бъде открита самостоятелната изложба на Георги Чонков. В нея художникът ще представи живописни и графични произведения. Откриването ще се състои пред галерията при спазване на всички мерки за сигурност във връзка с корона вируса.

Очаквайте подробности!