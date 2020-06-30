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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Тази вечер галерия "Май" ще представи самостоятелната изложба на художника Георги Чонков

30 юни 2020 15:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 19
Галерия "Май"

На 30 юни в 17:30 часа в галерия "Май" ще бъде открита самостоятелната изложба на Георги Чонков. В нея художникът ще представи живописни и графични произведения. Откриването ще се състои пред галерията при спазване на всички мерки за сигурност във връзка с корона вируса.

Очаквайте подробности!

Снимка: Станимир Петков

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