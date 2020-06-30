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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мощна буря удари Варна

30 юни 2020 15:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 93
Буря с дъжд във Варна

Силна буря удари Варна. Зрители на NOVA сигнализираха за силен дъжд и ураганен вятър.

В "Моята новина" зрители изпратиха видеа, на които се вижда как стихията отнася рекламни конструкции и ги запраща в маси на близкото кафене.

Източник: nova.bg

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