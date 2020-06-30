Мощна буря удари Варна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 93 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 93

Силна буря удари Варна. Зрители на NOVA сигнализираха за силен дъжд и ураганен вятър.

В "Моята новина" зрители изпратиха видеа, на които се вижда как стихията отнася рекламни конструкции и ги запраща в маси на близкото кафене.