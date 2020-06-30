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Художникът Георги Чонков подреди самостоятелна изложба в галерия „Май“

30 юни 2020 20:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30
Представяне на изложбата - от ляво на дясно: Илиян Урумов, Благовеста Желязкова и Георги Чонков

Художникът Георги Чонков представя в Сливен самостоятелна изложба. Експозицията е подредена в галерия „Май“ и се състои от над 15 платна – живопис и графика. Официалното й откриване се състоя на 30 юни в присъствието на много гости. Сред тях бе и Димитринка Петкова – заместник-областен управител на Сливен.

Авторът на картините получи много цветя. Той благодари за топлото посрещане и прикани всички да разгледат картините му.

Изложбата може да бъде посетена до 29 юли при стриктно спазване на всички мерки за сигурност във връзка с корона вируса.

Текст, снимки и видеоклипове: Станимир Петков

Снимки

Присъстващите на откриванетоЗаместник-областния управител Димитринка ПетковаКартини от изложбатаКартини от изложбата................................................................................................................................................................................................................................Присъстващите разглеждат изложбата................................................................................................................Георги Чонков разговаря с присъстващите.....................................................................Цвете за Георги Чонков
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