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Диагностицираха жена с COVID-19, тестът й е отрицателен

30 юни 2020 22:34, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 40
Коронавирус

Млада жена се оплака, че е диагностицирана с коронавирус без да й бъде направен тест. Тя посетила болницата в Русе заради алергия от цъфтящи липи и затруднено дишане. От лечебното заведение я попитали дали иска да лежи в болницата 10 дни, но тя отказала. Лекарите й дали да подпише амбулаторен лист, но жената не погледнала какво подписва заради неразположението.

"След като се прибрах видях, че имам диагностициран ковид-19 без направен тест. На следващия ден отидох да си направя тест, който беше отрицателен. Искам всички да разберат как се поставят диагнози и защо болните се увеличават с всеки изминал ден", написа във фейсбук Зорница Алексиева, която дори прилага документите от диагнозата и отрицателния тест.

Лупа бг

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