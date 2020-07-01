Цитат на деня: Уинстън Чърчил

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Истината е неоспорима. Паниката може да негодува срещу нея, невежеството може да я осмива, злобата да я изопачава, но тя си остава истина.