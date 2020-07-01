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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Селата Желю войвода и Калояново остават без вода поради авария

01 юли 2020 09:03, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.07.2020г. (сряда) от 08:00 ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в селата Желю Войвода и Калояново.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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