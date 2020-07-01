Селата Желю войвода и Калояново остават без вода поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.07.2020г. (сряда) от 08:00 ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в селата Желю Войвода и Калояново.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.