Задържаха 18-годишен от Сливен за притежание на наркотици

Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 11

Притежание на наркотици е установено от служители на група „Охрана на обществения ред“ при извършване на патрулна дейност в град Сливен.

На 30 юни, около 21,00 часа, е извършена полицейска проверка на 18-годишния И.С. от град Сливен. В него е намерено пакетче, съдържащо суха листна маса. Назначена е експертиза по образуваното досъдебно производство за установяване на веществото, намерено в него. И.С. е задържан за 24 часа в РУ-Сливен.