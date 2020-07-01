Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха 18-годишен от Сливен за притежание на наркотици

01 юли 2020 09:46, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 11
Задържан

Притежание на наркотици е установено от служители на група „Охрана на обществения ред“ при извършване на патрулна дейност в град Сливен.

На 30 юни, около 21,00 часа, е извършена полицейска проверка на 18-годишния И.С. от град Сливен. В него е намерено пакетче, съдържащо суха листна маса. Назначена е експертиза по образуваното досъдебно производство за установяване на веществото, намерено в него. И.С. е задържан за 24 часа в РУ-Сливен.

« предишнаследваща »


 