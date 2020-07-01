Оперетата „Прилепът“ се отлага за 7 юли

Община Сливен преди 13 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 10

Оперетата „Прилепът“ на крепост Туида се отлага за 7 юли от 20 часа. Причината е заболяване на две от действащите лица. Билетите ще важат без заверка. Всеки зрител, желаещ да върне своя билет, може да го направи на касата на НЧ „Зора” до 2 юли, между 11 и 18 часа.