Блъснаха 19-годишен младеж на пешеходна пътека в центъра на Сливен

Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 13

На 30 юни, около 21,20 часа, на бул."Цар Симеон“, до кръгово кръстовище в центъра на град Сливен, е настъпило пътно произшествие с пострадал пешеходец. Лек автомобил „Ауди А3“, управляван от водач на 20 години от село Новачево, е блъснал, пресичащ на пешеходна пътека, 19-годишен младеж. Пострадалото момче е от град София, транспортиран е до МБАЛ-Сливен и настанен за лечение, без опасност за живота.

Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.