Оперетата „Прилепът“ на крепост Туида се отлага за 7 юли

Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 15

Оперетата „Прилепът“ на крепост Туида се отлага за 7 юли от 20 часа. Причината е заболяване на две от действащите лица. Билетите ще важат без заверка.

Всеки зрител, желаещ да върне своя билет, може да го направи на касата на НЧ „Зора” до 2 юли, между 11 и 18 часа.