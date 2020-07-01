Оперетата „Прилепът“ на крепост Туида се отлага за 7 юли от 20:00 часа. Причината е заболяване на две от действащите лица

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 32

Оперетата „Прилепът“ на крепост Туида се отлага за 7 юли от 20:00 часа. Причината е заболяване на две от действащите лица. Билетите ще важат без заверка. Всеки зрител, желаещ да върне своя билет, може да го направи на касата на НЧ „Зора” до 2 юли, между 11:00 и 18:00 часа.