Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Оперетата „Прилепът“ на крепост Туида се отлага за 7 юли от 20:00 часа. Причината е заболяване на две от действащите лица

01 юли 2020 10:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 32
........................................................

Оперетата „Прилепът“ на крепост Туида се отлага за 7 юли от 20:00 часа. Причината е заболяване на две от действащите лица. Билетите ще важат без заверка. Всеки зрител, желаещ да върне своя билет, може да го направи на касата на НЧ „Зора” до 2 юли, между 11:00 и 18:00 часа.

« предишнаследваща »


 