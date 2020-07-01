Арест в Бургас за тероризъм

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Арест в Бургас заради тероризъм. Става въпрос за български гражданин от сирийски произход, който е симпатизирал на „Ислямска държава”, по неофициална информация на NOVA.

Арестът беше потвърден от главния прокурор Иван Гешев. Той обаче заяви, че подробности ще дадат от Специализираната прокуратура.

„Става въпрос за дело, касаещо тероризъм. Темата е чувствителна, колегите от Спецпрокуратурата ще преценят колко и каква информация ще дадат”, каза Гешев.