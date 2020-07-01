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Арест в Бургас за тероризъм

01 юли 2020 14:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Арест

Арест в Бургас заради тероризъм. Става въпрос за български гражданин от сирийски произход, който е симпатизирал на „Ислямска държава”, по неофициална информация на NOVA.

Арестът беше потвърден от главния прокурор Иван Гешев. Той обаче заяви, че подробности ще дадат от Специализираната прокуратура.

„Става въпрос за дело, касаещо тероризъм. Темата е чувствителна, колегите от Спецпрокуратурата ще преценят колко и каква информация ще дадат”, каза Гешев.

Източник: NOVA

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