Даниела Машева е новият зам.-главен прокурор

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 43

Доскорошният член на Висшия съдебен съвет Даниела Машева вече е зам.-главен прокурор. Днес Прокурорската колегия единодушно подкрепи предложението на обвинител №1 Иван Гешев Машева да бъде назначена за негов заместник.

Даниела Машева е прокурор от кариерата. Започва работа в съдебната система през 1992 г. като обвинител в СРП. В периода 2001-2006 г. е обвинител в Софийската градска прокуратура, а после е повишена във ВКП.

От 2009 г. до 2011 г. е зам.-министър на правосъдието. След това отново се връща във Върховната касационна прокуратура, където е завеждащ отдел.

През 2017 г. е избрана за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Влизайки в съвета, тя стана говорител на Прокурорската колегия, оглави и Комисията за атестирането и конкурсите.

Машева е петият заместник-главен прокурор. Другите четирима са Красимира Филипова, Пламена Цветанова, Десислава Пиронева и Борислав Сарафов.