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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 01.07.2020

01 юли 2020 15:23, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 16 минути, брой четения: 19

No. Дата Длъжност Образование

489 10.6.2020 началник цех висше

500 15.6.2020 психолог висше

505 16.6.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно, кат. С, Е

531 22.6.2020 електромеханик средно

532 22.6.2020 работник животновъд средно

533 22.6.2020 отговорник спомагателни дейности средно

536 23.6.2020 санитар средно

546 24.6.2020 юрисконсулт висше,право

547 24.6.2020 продавач-касиер средно

548 24.6.2020 работник кухня основно

549 24.6.2020 служител склад средно

551 24.6.2020 оперативен счетоводител средно

554 24.6.2020 служител човешки ресурси висше

558 26.6.2020 общ работник средно

563 29.6.2020 строител жилища средно

567 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно

568 1.7.2020 салонен управител средно

569 1.7.2020 салонен управител средно

570 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно

571 1.7.2020 заварчик средно

572 1.7.2020 техник-механик съобщителна и свързочна техника средно

573 1.7.2020 заварчик средно

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