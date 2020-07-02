Цитат на деня: Нора Робъртс

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Любовта е стряскаща и понякога преходна. Но си струва риска и нервите. Струва си дори болката.