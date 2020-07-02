Слънчев и горещ четвъртък ни очаква с температури до 35 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 40

Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб изток-югоизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 30° и 35°, по-ниски по Черноморието, сочи прогнозата на НИМХ.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб изток-югоизточен вятър. Максимални температури между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 23-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места ще превали. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 23°, на 2000 метра – около 16°.

В Сливен ще бъде слънчево и горещо. Минималната температура ще е 20°, а максималната 32°.