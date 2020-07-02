Прекъсване водоподаването на с.Желю войвада и с.Глушник

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.07.2020г.(четвъртък) от 09:00 ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Желю Войвода и с.Глушник.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.