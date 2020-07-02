Нарушено водоподаване в част от кв. "Ново село" и селата Желю войвода и Глушник

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.07.2020г.(четвъртък) до 15.00 ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село"- на юг от бул."Панайот Хитов".

Без вода остават и селата Желю Войвода и Глушник до 15 часа.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.