Откриха бюст-паметник на Божидар Димитров в Созопол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 31

На втората годишнина от смъртта на изтъкнатия историк Божидар Димитров, беше открит бюст-паметник във фоайето на Археологическия музей в Созопол, който след решение на Общински съвет носи неговото име. Бронзовата пластика е дарение от дългогодишният му приятел Турхут Исмаил, а неин автор е скулпторът Иван Тотев.

На церемонията беше обявено още едно дарение - това на олимпийския шампион по борба и известен колекционер Боян Радев. В памет на своя приятел Божидар Димитров, той дари римска надгробна стела II-III век, която вече е експонирана в Археологическия музей.

На втория етаж на музея е разположена гостуващата фотоизложба на Националния исторически музей с кадри от забележителния живот на професор Димитров под наслов „Той живя за България”.