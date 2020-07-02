Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откриха бюст-паметник на Божидар Димитров в Созопол

02 юли 2020 10:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 31
Бюст-паметник на Божидар Димитров

На втората годишнина от смъртта на изтъкнатия историк Божидар Димитров, беше открит бюст-паметник във фоайето на Археологическия музей в Созопол, който след решение на Общински съвет носи неговото име. Бронзовата пластика е дарение от дългогодишният му приятел Турхут Исмаил, а неин автор е скулпторът Иван Тотев.

На церемонията беше обявено още едно дарение - това на олимпийския шампион по борба и известен колекционер Боян Радев. В памет на своя приятел Божидар Димитров, той дари римска надгробна стела II-III век, която вече е експонирана в Археологическия музей.

На втория етаж на музея е разположена гостуващата фотоизложба на Националния исторически музей с кадри от забележителния живот на професор Димитров под наслов „Той живя за България”.

« предишна


 