Български гражданин със смесен българо-сирийски произход е обвинен в тероризъм

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Прокуратурата повдигна обвинение на български гражданин за участие в терористични действия в чужбина.

Той е задържан за 72 часа, прокуратурата изисква той да бъде задържан за постоянно. Доказателствата показват, че от 2015 г. младежът е пътувал многократно до Сирия и е участвал пряко във въоръжени операции от различни терористични групи от джихади. Установено е, че в този момент бащата на въпросното лице е лидер на една от тези групи. Именно баща му довежда радикализацията му и го вербува за терористични действия в Сирия. Към момента няма данни обвиняемият български гражданин да е участвал във всякакви подготовки за терористични атаки в България.