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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Български гражданин със смесен българо-сирийски произход е обвинен в тероризъм

02 юли 2020 16:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Прокуратура

Прокуратурата повдигна обвинение на български гражданин за участие в терористични действия в чужбина.

Той е задържан за 72 часа, прокуратурата изисква той да бъде задържан за постоянно. Доказателствата показват, че от 2015 г. младежът е пътувал многократно до Сирия и е участвал пряко във въоръжени операции от различни терористични групи от джихади. Установено е, че в този момент бащата на въпросното лице е лидер на една от тези групи. Именно баща му довежда радикализацията му и го вербува за терористични действия в Сирия. Към момента няма данни обвиняемият български гражданин да е участвал във всякакви подготовки за терористични атаки в България.

Източник: БНР

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