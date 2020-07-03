Цитат на деня: Ален Делон

Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 21

Ще си отида от този свят, без да ми е мъчно за него. Животът не ми носи кой знае какво. Всичко съм видял, всичко съм изпитал. Но най-вече мразя сегашната епоха. Повръща ми се от нея! Има създания, които наистина мразя. Всичко е фалш, всичко е подменено.Всеки се присмива на другия без да се вгледа в себе си! Няма уважение към дадената дума. Важни са само парите. По цял ден чуваме за престъпления. Знам, че ще напусна този свят, без да ми е мъчно за него!