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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в част от квартал "Клуцохор" поради авария

03 юли 2020 08:33, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 35
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03.07..2020г. (петък) от 09:00ч до 12:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" в района около Старата Клуцохорска Баня - ул "Радецки", ул. "Баба Тонка", ул. Харкан и др.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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