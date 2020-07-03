Задържаха 28-годишен за притежание на наркотици

Сливен Медия преди 13 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 10

Притежание на наркотици е установено от служители на група „Охрана на обществения ред“ при осъществяване на патрулна дейност. На 2 юли, в 20,30 часа, на бул.“Хаджи Димитър“, е извършена полицейска проверка на 28-годишния С.С. от село Братя Кунчеви, обл. Стара Загора. В него е намерено и иззето пликче, съдържащо суха листна маса, която при полевия тест е реагирала на марихуана. С.С. е задържан за 24 в РУ-Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.