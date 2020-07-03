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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.07.2020

03 юли 2020 09:24, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57

No. Дата Длъжност Образование

489 10.6.2020 началник цех висше

500 15.6.2020 психолог висше

505 16.6.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно, кат. С, Е

531 22.6.2020 електромеханик средно

532 22.6.2020 работник животновъд средно

533 22.6.2020 отговорник спомагателни дейности средно

536 23.6.2020 санитар средно

547 24.6.2020 продавач-касиер средно

548 24.6.2020 работник кухня основно

549 24.6.2020 служител склад средно

551 24.6.2020 оперативен счетоводител средно

554 24.6.2020 служител човешки ресурси висше

558 26.6.2020 общ работник средно

563 29.6.2020 строител жилища средно

567 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно

568 1.7.2020 салонен управител средно

569 1.7.2020 салонен управител средно

570 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно

571 1.7.2020 заварчик средно

572 1.7.2020 техник-механик съобщителна и свързочна техника средно

573 1.7.2020 заварчик средно

579 2.7.2020 учител ЦДО висше НУП

580 2.7.2020 учител начален етап висше НУП

581 2.7.2020 общ работник средно

582 2.7.2020 продавач-консултант средно

584 2.7.2020 работник ХВП средно

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА

No. Дата Длъжност Образование

255 11.3.2020 работник, сортировач основно

275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно

276 1.4.2020 системен оператор средно

277 1.4.2020 машинен оператор средно

278 1.4.2020 монтажник кабели средно

280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно

281 1.4.2020 компютърен оператор средно

282 1.4.2020 инженер конструктор висше

283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно

285 6.4.2020 машинен оператор средно

 

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