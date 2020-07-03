Започва летният сезон в планинския курорт Пампорово

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 40

Летният сезон 2020 в българския планински курорт Пампорово започва днес под мотото „Движете се, дишайте и споделяйте“. Лятната програма в курортния комплекс Родопи има за цел да привлече повече хора да се разхождат, тренират и получават чист въздух в планината. За целта програмата предвижда походи до планински върхове и природни забележителности и Националната астрономическа обсерватория Рожен. В средата на юли най-големият специализиран парк за планинско колоездене в България и региона Вело парк Пампорово предстои да отвори врати.