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Започва летният сезон в планинския курорт Пампорово

03 юли 2020 09:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 40
Пампорово

Летният сезон 2020 в българския планински курорт Пампорово започва днес под мотото „Движете се, дишайте и споделяйте“. Лятната програма в курортния комплекс Родопи има за цел да привлече повече хора да се разхождат, тренират и получават чист въздух в планината. За целта програмата предвижда походи до планински върхове и природни забележителности и Националната астрономическа обсерватория Рожен. В средата на юли най-големият специализиран парк за планинско колоездене в България и региона Вело парк Пампорово предстои да отвори врати.

Източник: БНР
Снимка: pamporovo.me

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