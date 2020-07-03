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Криминална хроника Ямбол - 03.07.2020 г.

03 юли 2020 09:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 03.07.2020 г.

 

Служители от РУ-Тунджа установиха лек автомобил с поставени чужди регистрационни табели. На 2 юли, в с. Овчи кладенец е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген-Пасат“, управляван от 57-годишен жител на Казанлък. При извършената справка е установява, че регистрационните табели са издадени за друго моторно превозно средство, а именно на свален от отчет товорен автомобил. Извършен е оглед на местопроизшествието. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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