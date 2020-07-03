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Товарен влак прегази автомобил

03 юли 2020 09:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 54
Влак

Товарен влак смаза лек автомобил на неохраняем жп прелез в шуменското село Радко Димитриево. Инцидентът се е случил снощи около 19:30 ч. Няма жертви, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Докато преминава железопътната линия, 78-годишният водач на лекия автомобил бил ударен от локомотива, който го изхвърлил на метри от железния път. Възрастният мъж оцелял, оплакал се само от болки в ръката. В колата е нямало други пътници.

От полицията уточниха, че прелезът е неохраняем. Шофьорът обяснил, че слънцето го заслепило и не видял предупредителния сигнал на семафора за пристигащ влак.

Източник: Радио 999

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