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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Гледат делото „Иванчева“ в Апелативния спецсъд

03 юли 2020 10:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 26
Десислава Иванчева

Апелативният специализиран наказателен съд ще гледа делото срещу бившия кмет на "Младост" Десислава Иванчева и заместниците й Биляна Петрова и Петко Дюлгеров. Тримата бяха осъдени за подкуп. На първа инстанция Иванчева получи 20 години затвор, Петрова – 15 години, а Дюлгеров, като посредник – 12 години.

Очаква се да излязат резултатите от звуковата експертиза, която да докаже дали гласовете, които се чуват в едно от СРС-тата е на подсъдимите, тъй като записът е неясен и не може категорично да се прецени ĸoя peплиĸa oт ĸoгo e изĸaзaнa.

Ще бъде изслушан и нов свидетел. Той ще свидетелства в защита на бившия зам.-кмет на район „Младост“ Петко Дюлгеров, който беше обвинен, че е бил посредник при предаването на подкупа на бившия кмет Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова.

Не е изключено утре да започнат и пледоариите, а ако това не се случи, те ще са на 6 и 7 юли.

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