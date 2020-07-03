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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Верижна катастрофа затвори АМ "Тракия" в посока Бургас

03 юли 2020 11:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66
Снимката е илюстративна

На 02.07.т.г. около 23.40 ч. на автомагистрала «Тракия», км. 313 в посока Бургас, водачът на товарен автомобил с полуремарке, със софийска регистрация – 45 годишен софиянец, поради движение без необходима дистанция застига и блъска движещия се пред него и намаляващ скоростта си камион с полуремарке, със софийска регистрация, управляван от 37 годишен бургазлия. Трети товарен автомобил с полуремарке, със софийска регистрация, управляван от 40 годишен старозагорец, застига и блъска втория товарен автомобил, управляван от 45 годишния софиянец, който с контузия на гръдния кош и корема и счупени ребра, е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас, без опасност за живота.

Източник: Радио 999

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