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Българите, влизащи в Словакия, са задължени на 5-дневна карантина

03 юли 2020 18:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26
Знаме на Словакия

Актуализирана информация за новите мерки, въведени от Словакия за граждани, пристигащи от България, публикувана от Посолството на България в Словакия:

Във връзка с изваждането на България от списъка на безопасните страни, информираме, че в сила от 6.07.2020 г. всички лица, пристигащи от България в Словакия, ще бъдат задължени да останат в задължителна 5-дневна карантина, след което ще бъдат тествани за COVID 19 и ако резултатът е отрицателен, те ще бъдат освободени от карантина.

Мерките ще се актуализират периодично.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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