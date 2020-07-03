Българите, влизащи в Словакия, са задължени на 5-дневна карантина

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Актуализирана информация за новите мерки, въведени от Словакия за граждани, пристигащи от България, публикувана от Посолството на България в Словакия:

Във връзка с изваждането на България от списъка на безопасните страни, информираме, че в сила от 6.07.2020 г. всички лица, пристигащи от България в Словакия, ще бъдат задължени да останат в задължителна 5-дневна карантина, след което ще бъдат тествани за COVID 19 и ако резултатът е отрицателен, те ще бъдат освободени от карантина.

Мерките ще се актуализират периодично.