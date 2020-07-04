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Плажовете по Южното Черноморие се напълниха

04 юли 2020 14:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 39
Плаж, море

Пълни плажове по Южното Черноморие в първия уикенд на юли. От туристическия бранш за пръв път са толкова оптимисти за този летен сезон, като при някои дори свободните места в хотелите се изчерпват, съобщава БНТ.

На плажа в Слънчев бряг ивицата е пълна с летовници. В най-големия ни курортен комплекс по Южното Черноморие към този час са отворили вече близо 40 хотела.

Хотел в Слънчев бряг, който бе и сред първите отворили врати това лято, днес прие близо 40 туристи от Унгария.

За да се чувстват сигурни докато почиват на родното море, в хотела са взети железни мерки за сигурност - от входа до местата за хранене. Божидар Николов е шериф срещу COVID-19 в хотела.

А именно заради строгите мерки, чуждите туристи харесват страната ни и се чувстват безопасно.

През уикенда плажовете се пълнят и от много българи.

От вчера една от големите нискотарифни авиокомпании възстанови шест маршрута до бургаското летище от Австрия, Словакия и Полша.

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