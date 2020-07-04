Над 12 км опашка от автомобили имаше тази сутрин на ГКПП Кулата до Гърция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 20

Над 12 км имаше опашка от чакащи автомобили на граничния пункт Кулата тази сутрин. Трафикът по Е-79 също е тежък.

Сред колите имаше много румънски туристи.

От понеделник пътуващите туристите от България до Гърция ще преминават само през граничния пункт "Кулата" и след представяне на QR код. Останалите контролно-пропускателни пунктове ще работят, но само за гърци, през тях ще преминават български работници със съответните документи, както и собственици на имоти.