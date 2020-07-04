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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Над 12 км опашка от автомобили имаше тази сутрин на ГКПП Кулата до Гърция

04 юли 2020 15:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 20
ГКПП Кулата

Над 12 км имаше опашка от чакащи автомобили на граничния пункт Кулата тази сутрин. Трафикът по Е-79 също е тежък.

Сред колите имаше много румънски туристи.

От понеделник пътуващите туристите от България до Гърция ще преминават само през граничния пункт "Кулата" и след представяне на QR код. Останалите контролно-пропускателни пунктове ще работят, но само за гърци, през тях ще преминават български работници със съответните документи, както и собственици на имоти.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: NOVA

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