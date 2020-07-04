Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в няколко новозагорски села

04 юли 2020 16:01, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24
Прекъсване водоподаването в няколко новозагорски села

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод на 05.07.2020г.(неделя) от 23:00ч. до 20:00ч. на 07.07.2020г.(вторник) ще бъде прекъснато водоподаването на следните населени места-с.Любенова махала, с.Любенец, с.Млекарево, с.Богданово, с.Радецки, с.Бял кладенец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 