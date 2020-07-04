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Шестима пациенти в Сливенско с Ковид-19 са настанени в болници, двама са на домашно лечение

04 юли 2020 19:42, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 23
Областна администрация

Осем са новите случаи на Ковид-19 към 5 юли според националната информационна система, съобщи Областният кризисен щаб в Сливен.

Положителни за коронавирусни инфекции са двама сливенци, които са се инфектирали като контактни лица. Лечението им се провежда в домашни условия. По един новозаболял има в сливенските села Самуилово, Чинтулово и Тополчане. Те са хоспитализирани.

Двама са пациентите от Нова Загора. Единият е заразен в семейно огнище, а другият – като контактно лице. Хоспитализирани са в Сливен и Стара Загора. Нов случай е регистриран в Твърдица. Болният е приет в лечебно заведение в Сливен.

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