Шестима пациенти в Сливенско с Ковид-19 са настанени в болници, двама са на домашно лечение

Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 23

Осем са новите случаи на Ковид-19 към 5 юли според националната информационна система, съобщи Областният кризисен щаб в Сливен.

Положителни за коронавирусни инфекции са двама сливенци, които са се инфектирали като контактни лица. Лечението им се провежда в домашни условия. По един новозаболял има в сливенските села Самуилово, Чинтулово и Тополчане. Те са хоспитализирани.

Двама са пациентите от Нова Загора. Единият е заразен в семейно огнище, а другият – като контактно лице. Хоспитализирани са в Сливен и Стара Загора. Нов случай е регистриран в Твърдица. Болният е приет в лечебно заведение в Сливен.