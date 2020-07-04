Русенец загина в катастрофа с автобус на „Хемус“ край пътен възел „Каспичан“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 30

42-годишен мъж е загинал при катастрофа между лек автомобил и автобус с румънска регистрация на автомагистрала „Хемус“ край пътен възел „Каспичан“, съобщиха от ОДМВР - Шумен.

В 17:23 часа в оперативната дежурна част на ОДМВР е получени сигнал за възникнал тежък пътен инцидент на автомагистралата край бензиностанция до пътния възел за град Каспичан, в посока към град Шумен. По първоначални данни са се ударили лек автомобил „Рено“ и автобус „Сетра“, с румънска регистрация.

На място са изпратени екипи на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР - Шумен и на Районно управление на МВР - Нови пазар, на РДПБЗН - Шумен, РСПБЗН - Нови пазар и РСПБЗН - Шумен, както и на и Центъра за спешна медицинска помощ.

Установено е, че е загинал 42-годишен мъж от Русе, който е управлявал лекия автомобил. В колата с него са пътували 36-годишната му съпруга и 10-годишното им момче, които са откарани в МБАЛ - Шумен.

Водачът на автобуса е изпробван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества, като не е отчетено наличие на такива. Извършва се оглед на мястото на катастрофата. Образувано е досъдебно производство. Причините за възникване на пътния инцидент се изясняват.