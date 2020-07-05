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Нови 180 положителни проби за COVID-19 у нас, в Сливен те са 11

05 юли 2020 07:29, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39
Коронавирус

180 са новите положителни проби за COVID-19 при направени 2 591 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Разпределението по области: Благоевград - 3; Бургас - 8; Варна - 16; Велико Търново - 16; Добрич– 2; Кюстендил - 6; Пазарджик - 9; Плевен - 8; Пловдив - 11; Разград - 2; Русе – 1; Сливен - 11; Смолян - 5; София област - 11; София град - 58; Стара Загора - 4; Търговище - 1; Хасково – 1; Шумен – 5; Ямбол - 2.

Доказаните у нас случаи на COVID-19 са общо 5 677. От тях 2 538 са активни. 2 898 са излекуваните лица, от които 6 за последното денонощие.

463-ма пациенти са в болници, 29 от тях - в интензивни отделения и клиники.

Медицинските служители с коронавирус са 446.

241 са починалите, при които е бил доказан COVID-19. Двама души са починали през изминалите 24 часа.

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