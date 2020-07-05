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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Нови 180 положителни проби за COVID-19 у нас, в Сливен те са 11
180 са новите положителни проби за COVID-19 при направени 2 591 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.
Разпределението по области: Благоевград - 3; Бургас - 8; Варна - 16; Велико Търново - 16; Добрич– 2; Кюстендил - 6; Пазарджик - 9; Плевен - 8; Пловдив - 11; Разград - 2; Русе – 1; Сливен - 11; Смолян - 5; София област - 11; София град - 58; Стара Загора - 4; Търговище - 1; Хасково – 1; Шумен – 5; Ямбол - 2.
Доказаните у нас случаи на COVID-19 са общо 5 677. От тях 2 538 са активни. 2 898 са излекуваните лица, от които 6 за последното денонощие.
463-ма пациенти са в болници, 29 от тях - в интензивни отделения и клиники.
Медицинските служители с коронавирус са 446.
241 са починалите, при които е бил доказан COVID-19. Двама души са починали през изминалите 24 часа.