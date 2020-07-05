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През изминалото денонощие в Сливенско има 11 заболели от коронавирус

05 юли 2020 10:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 130
Сливен

180 са новите положителни проби за COVID-19 при направени 2591 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Разпределението по области: Благоевград - 3; Бургас - 8; Варна - 16; Велико Търново - 16; Добрич– 2; Кюстендил - 6; Пазарджик - 9; Плевен - 8; Пловдив - 11; Разград - 2; Русе – 1; Сливен - 11; Смолян - 5; София област - 11; София град - 58; Стара Загора - 4; Търговище - 1; Хасково – 1; Шумен – 5; Ямбол - 2.

Доказаните у нас случаи на COVID-19 са общо 5677. От тях 2538 са активни. 2898 са излекуваните лица, от които 6 за последното денонощие.

463 пациенти са в болници, 29 от тях - в интензивни отделения и клиники. Медицинските служители с коронавирус са 446.

241 са починалите, при които е бил доказан COVID-19. Двама души са починали през изминалите 24 часа - жена на 70 години със сърдечно заболяване и диабет и мъж на 57 години със сърдечно и белодробно заболяване.

Снимка: Станимир Петков

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