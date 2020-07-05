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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Слънчева и гореща неделя ни очаква със следобедни превалявания
Днес ще преобладава слънчево време, но отново, главно в следобедните часове и преди полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, по-мощни - в Западна и Централна България. Остават условията за градушки. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 28°, съобщават от НИМХ.
Атмосферното налягане ще бъде малко по-ниско от средното за юли и през деня още ще се понижи.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд по северното крайбрежие е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северен, след обяд североизточен вятър. Максимални температури на въздуха: 27°-31°. Температурата на морската вода е 25-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В планините отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, на повече места - в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от североизток. Максимална температура на височина 1200 метра - около 22°, на 2000 метра – около 15°.
В Сливен ще има променлива облачност, до слънчево. Ще бъде горещо. Минималната температура ще е 23°, а максималната 30°.
Снимка: Станимир Петков