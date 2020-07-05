Бум на кърлежи в цялата страна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 36

Бум на активността на кърлежите в цялата страна. Много хора вече са пострадали от тях.

„Сезонът е най-подходящ за активността на кърлежите. Това е нормално и е свързано с времето. Когато е по-хладно и влажно има много кърлежи, когато е сухо и топло няма”, обясни проф. Ива Христова, зам.-директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

По думите й когато се затопли по-трайно, активността на кърлежите ще намалее. Вторият бум се очаква наесен, през септември и октомври.

Освен лаймска болест, кърлежите причиняват и няколко вида трески, с висока температура и отпадналост.