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Бум на кърлежи в цялата страна

05 юли 2020 12:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 36
Кърлеж

Бум на активността на кърлежите в цялата страна. Много хора вече са пострадали от тях.

„Сезонът е най-подходящ за активността на кърлежите. Това е нормално и е свързано с времето. Когато е по-хладно и влажно има много кърлежи, когато е сухо и топло няма”, обясни проф. Ива Христова, зам.-директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

По думите й когато се затопли по-трайно, активността на кърлежите ще намалее. Вторият бум се очаква наесен, през септември и октомври.

Освен лаймска болест, кърлежите причиняват и няколко вида трески, с висока температура и отпадналост.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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