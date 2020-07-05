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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Гранични полицаи задържаха в Свиленград 21 нелегални мигранти

05 юли 2020 19:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26
Мигранти

Гранични полицаи задържаха в Свиленград 21 нелегални мигранти, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Вчера, към 1:30 ч., граничен полицейски наряд е задържал в района на кв. "Гебран" в Свиленград 21 чужди граждани, мъже, сред които 4-ма непълнолетни. По техни данни, те са граждани на Афганистан.

Групата мигранти е настанена в СДВНЧ-Любимец. Образувани са бързи производства.

Като съпричастни към случая в Свиленград са задържани двама български граждани, спрямо които е взета мярка за неотклонение задържане под стража за срок от 72 часа. Срещу тях е образувано досъдебно производство по чл. 281, ал. 1 от Наказателния кодекс.

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