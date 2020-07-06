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Затварят за две седмици пътя Ямбол - Сливен заради ремонт

06 юли 2020 10:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Ремонт, път

Пътят Ямбол - Сливен ще бъде затворен през следващите две седмици заради ремонт.

До 20-ти юли пътят ще бъде затворен заради полагането на последния асфалтов слой в участъка между Ямбол и село Крушаре, информира директорът на Областното пътно управление в Ямбол Галин Костов:

"Ще пренасочим лекото движение през село Кабиле към АМ "Тракия", а тежкото - през Веселиново и 1-7 до пътен възел "Зимница".

При влошени метеорологични условия затварянето на пътя ще продължи до края на юли:

"Трябва износоустойчивият пласт да бъде положен при необходимите температури и да няма валежи", каза Костов.

Ремонтираният участък е с дължина 8 километра и 600 метра и по план трябваше да бъде завършен през септември месец, но от фирмата-изпълнител поеха ангажимент да са готови още до края на този месец.

Източник: Радио 999

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