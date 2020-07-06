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Сливен. Новини от източника. Последни новини

След подаден сигнал, хванаха водач от Сливен с 2,41 промила алкохол

06 юли 2020 10:36, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37
Пиян водач

Водач с алкохол 2,41 промила е установен след подаден сигнал. На 4 юли, в 20,00 часа , е получен сигнал за забелязан лек автомобил „Опел Астра“, който криволичи по пътното платно на „Ичеренско шосе“, удря се в стълб от тролейбусната мрежа, като не спира, а продължава движението си към кв.“Българка“. Впоследствие е установен от полицейски служители. Водачът е Ж.Д на 44 години от град Сливен. Пробата за употреба на алкохол е показала 2,41 промила.

По случая е образувано бързо производство.

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