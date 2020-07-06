Неизвестен, заплашил служител и откраднал 1370 лв. от игрална зала в центъра на Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Криминалисти работят по сигнал за грабеж от игрална зала за хазарт в центъра на град Сливен. Около 15,00 часа, на 4 юли, неизвестен извършител, след като е заплашил служител в игралната зала е отнел оборота в размер на 1370 лева. По случая се извършват процесуално-следствени действия. Образувано е досъдебно производство.