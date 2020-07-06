Софиянка отиде на море в апартамента си в Поморие, но се удави на Северния плаж

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 34

78-годишна жена се е удавила на Северния плаж в Поморие, съобщават от ОД на МВР в Бургас. Тялото й е било извадено от водата в района на хотел "Съни бей" в курортния град край Бургас. Тя е била в безпомощно състояние, извършени са й животоспасяващи манипулации, които не са дали резултат, уточняват от полицията.

Установено е удавницат е 78-годишна жена, която по адресна регистрация е от София, била отседнала в собствения си апартамент в Поморие. Тялото на софиянката е изпратено за аутопсия в отделение „Съдебна медицина” към УМБАЛ – Бургас.