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Сливен. Новини от източника. Последни новини

С 6 лв. повече даваме за изхранването си на месец спрямо миналия юни

06 юли 2020 11:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 23
Пазаруване

6 лева по-скъпа е потребителската кошница тази година отколкото миналата по това време. Това сочат данните на Държавна комисия по стокови борси и тържища, предаде Нова телевизия.

Според Владимир Иванов причината е основно в лошото време, което е оказало много по-голямо влияние върху цените отколкото коронавируса.

„Наблюдаваме една седмица хубаво време и веднага има срив на цените. Основното поевтиняване е при доматите. Ако продължава времето да е толкова стабилно, тенденцията е ценовият индекс да пада доста драстично”, коментира Иванов.

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