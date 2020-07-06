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С 6 лв. повече даваме за изхранването си на месец спрямо миналия юни
6 лева по-скъпа е потребителската кошница тази година отколкото миналата по това време. Това сочат данните на Държавна комисия по стокови борси и тържища, предаде Нова телевизия.
Според Владимир Иванов причината е основно в лошото време, което е оказало много по-голямо влияние върху цените отколкото коронавируса.
„Наблюдаваме една седмица хубаво време и веднага има срив на цените. Основното поевтиняване е при доматите. Ако продължава времето да е толкова стабилно, тенденцията е ценовият индекс да пада доста драстично”, коментира Иванов.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/190460/S-6-lv-poveche-davame-za-izhranvaneto-si-na-mesec-spryamo-minaliya-yuni
Снимка: Булфото