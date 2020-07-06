С 6 лв. повече даваме за изхранването си на месец спрямо миналия юни

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 23

6 лева по-скъпа е потребителската кошница тази година отколкото миналата по това време. Това сочат данните на Държавна комисия по стокови борси и тържища, предаде Нова телевизия.

Според Владимир Иванов причината е основно в лошото време, което е оказало много по-голямо влияние върху цените отколкото коронавируса.

„Наблюдаваме една седмица хубаво време и веднага има срив на цените. Основното поевтиняване е при доматите. Ако продължава времето да е толкова стабилно, тенденцията е ценовият индекс да пада доста драстично”, коментира Иванов.