STREET FOOD & MUSIC FESTIVAL ЩЕ РАЗТЪРСИ ПЛОВДИВ

Музика, кулинарни демонстрации, подбрани храни и напитки ви очакват от 23 до 26 юли 2020 на площад „Централен“

От 23 до 26 юли 2020 Street Food& Music Festival ще обогати културната програма на Пловдив със страхотна програма - разнообразна музика, кулинарни демонстрации, стендъп комедия, театър, игри, работилници, вкусна храна и напитки!

В рамките на няколко дни площад „Централен“ ще се превърне в кулинарна арена, на която ще се развихрят най-добрите Street Food готвачи в България и ще демонстрират новите тенденции в съвременната култура на хранене. Освен това, популярни артисти и музиканти ще сготвят на живо някои от любимите си ястия и ще ни разкажат за своите тънкости в кухнята.

„STREET FOOD културата вече промени начина, по който се храним и общуваме. За поредна година събираме в Пловдив най-добрите кухни на колела, за да могат хората не само да се насладят на вкусните им предложения, но и да са наясно с тенденциите в STREET FOOD културата. Продължаваме да вярваме, че изкуството и кулинарията са неразривно свързани в тази нова градска култура и сме ви приготвили атрактивна 4-дневна фестивална програма!“ – споделя Николай Тодоров, автор на Street food & Music Festival идеологията.

Хранителната арена ще бъде допълнена от множество барове, а в част от фестивалната зона ще бъде обособена и специална джин зона, представена от най-добрите марки и барове в Пловдив.

Най-голямата изненада на фестивала е специалното участие на една от най-известните денс формации на всички времена Cappella. „U Got 2 Let The Music“ и „U & Me“ са само част от хитовете им, които и до днес озвучават най-големите партита по света, а останалите може да чуете на концерта по време на Street Food & Music Festival в Пловдив!

Другото, което в никакъв случай не трябва да пропускате, е събирането на Джанго Зе отново на сцена, както и традиционния за Обратен ефект купон!

Рок дамата на българската музикална сцена Милена също се присъединява към Street Food & Music Festival. На сцената ще видим още Орлин Павлов, Deep Zone Project, Wosh MC & Feel, местните познайници, прочули се в последното издание на „Гласът на България“ Илин Папазян и Керана & космонавтите, група Le Push, допълнени от група Мix Me на Едит Унджиян и Георги Зайков.

Фестивалната зона ще приюти и стендъп шоуто на Inside Jokes, Юлия Коларова с нейните Muppet Girls, спектакъл на Куклен театър – Пловдив, арт работилници, игри и забавни състезания.

И най-важното – входът е свободен за всички събития от програмата на фестивала, която обновяваме непрекъснато и може да разгледате тук - https://bit.ly/2ApTyyw

